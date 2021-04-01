Украинский телеведущий и певец Владимир Дантес предложил поклонникам пофантазировать на тему, как бы в этот день мог пошутить президент страны Владимир Зеленский. Свою версию артист озвучил 1 апреля в сториз Instagram

«Как вы думаете, было бы прикольно, если бы Владимир Александрович разместил у себя в Instagram такую шутку: "Возвращаюсь в "Квартал""», — спрашивает на видео Дантес.

Бездомный, которого дети убили из-за булочки, был звездой Instagram © petya_carburetor/Instagram Николае Азарове.

«В школьные и университетские годы мне не повезло, не было возможности хорошо изучать родной украинский язык. Изучать так, чтобы не только понимать, но и общаться на нем. Свободно и правильно. Не напоминая при этом одного бывшего премьер-министра», — сказал тогда лидер Украины.

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Владимир Дантес, настоящее имя Владимир Гудков, родился в Харькове, вел тревел-шоу «Еда, я люблю тебя», судил юмористическое шоу «Лига смеха», победил в проекте «Фабрика звезд-2», после чего стал одним из участников группы «ДиО.фильмы». Позже покинул коллектив, объявив о сольной карьере.

В 2015 году Дантес женился на украинской исполнительнице Наде Дорофеевой, которую продюсирует Алексей Потапенко (Потап).