В фан-аккаунте украинской певицы Тины Кароль в Instagram на днях появились ее снимок без макияжа и интригующая новость

На снимке Кароль предстает без макияжа и укладки, однако ее лицо ярко освещено и выглядит молодо.

«"Мы начинаем новую эру высокого стиля", — Тина Кароль. До премьеры нового альбома "Красиво" осталось 2 дня!» — подписали кадр в группе.

«Вот бы всем артистам запретили делать макияж — может, у нас была бы другая реакция», — предложила одна из пользовательниц соцсети. Тина Кароль объяснила, зачем разговаривает с плюшевой пандой © Тина Кароль/Инстаграм

«Натуральная красота завораживает! Глаз не отвести!», «Фото ужас», «Глаза выглядят уставшими, нужно отдохнуть», «Тиночка, почему так похудела? Очень…» — восхитились и забеспокоились подписчики.

К слову, певица предпочитает умеренный макияж и в сценических образах, но иногда вместо бежевых оттенков выбирает алую помаду.

На своей странице в Instagram Кароль также подогревает интерес к релизу своего нового альбома «Красиво». Он выйдет 2 апреля на всех стриминговых площадках.