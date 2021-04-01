На снимке Кароль предстает без макияжа и укладки, однако ее лицо ярко освещено и выглядит молодо.
«"Мы начинаем новую эру высокого стиля", — Тина Кароль. До премьеры нового альбома "Красиво" осталось 2 дня!» — подписали кадр в группе.
«Вот бы всем артистам запретили делать макияж — может, у нас была бы другая реакция», — предложила одна из пользовательниц соцсети.
«Натуральная красота завораживает! Глаз не отвести!», «Фото ужас», «Глаза выглядят уставшими, нужно отдохнуть», «Тиночка, почему так похудела? Очень…» — восхитились и забеспокоились подписчики.
К слову, певица предпочитает умеренный макияж и в сценических образах, но иногда вместо бежевых оттенков выбирает алую помаду.
На своей странице в Instagram Кароль также подогревает интерес к релизу своего нового альбома «Красиво». Он выйдет 2 апреля на всех стриминговых площадках.