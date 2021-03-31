По словам Скрипки, на благотворительном вечере собралась настоящая международная компания: украинцы, мексиканцы, американцы, а также гости из Израиля и Белоруссии. Правда, сумму, которую ему удалось собрать для национального детского лечебного учреждения, музыкант не назвал.
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Благотворительное мероприятия Скрипка провел, что называется, заодно. Изначально лидер «Воплей» прилетел в Мексику с целью представить в стране свое авторское вино.
Виноделием музыкант заинтересовался еще в 1990-е, во время очередной поездки во Францию. Несколько лет он вынашивал идею авторского вина «Страна грез», которую в итоге воплотил совместно с украинской компанией «Шато Чизай».
В 2019 году вино Скрипки получило второе призовое место на Всеукраинском винном форуме, и с тех пор вторая работа артиста — презентовать свое вино в разных странах. В Мексику «Страну грез» Скрипка привез впервые.
Скрипка известен своими националистическими высказываниями. Так, он утверждал, что русскоязычные граждане Украины не могут считаться украинцами.