Украинский музыкант, лидер группы «Вопли Видоплясова» Олег Скрипка устроил благотворительный вечер в одном из клубов мексиканского курорта Плайя Дель Кармен, собранные средства от которого направил на помощь детской больнице «Охматдет» в Киеве. Об этом 31 марта написал glavcom.ua

«Вход в морг»: украинская певица и экс-депутат удивилась состоянию детских больниц в стране © Злата Огневич/Инстаграм

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Благотворительное мероприятия Скрипка провел, что называется, заодно. Изначально лидер «Воплей» прилетел в Мексику с целью представить в стране свое авторское вино.

Виноделием музыкант заинтересовался еще в 1990-е, во время очередной поездки во Францию. Несколько лет он вынашивал идею авторского вина «Страна грез», которую в итоге воплотил совместно с украинской компанией «Шато Чизай».

В 2019 году вино Скрипки получило второе призовое место на Всеукраинском винном форуме, и с тех пор вторая работа артиста — презентовать свое вино в разных странах. В Мексику «Страну грез» Скрипка привез впервые.

Скрипка известен своими националистическими высказываниями. Так, он утверждал, что русскоязычные граждане Украины не могут считаться украинцами.