Украинский музыкант, лидер группы «Вопли Видоплясова» Олег Скрипка на днях дал интервью «Фокусу», в котором оценил шансы коллеги, фронтмена коллектива «Океан Ельзи» Святослава Вакарчука на политическом поприще

Сериал «Папик-2» от «Квартала 95» покажут россиянам © Телеканал СТС

«А Жак Ширак баллотировался пять раз. И все-таки стал президентом Франции. И был, кстати, самым удачным президентом, хоть зашел в политику почти старичком. Когда Вакарчуку будет семьдесят лет, глядишь, станет президентом», — заявил лидер «Воплей».

Ранее он уже комментировал уход коллеги из политики, заявив, что Вакарчук еще вернется и на этот раз более удачно.

«Как говорят, бог любит троицу… Может, у него в третий раз получится…» — заявил музыкант.

На днях сам фронтмен «Океана» ответил на очередные вопросы журналистов о роли в политике, заявив, что «погружаться с головой» в эту работу не собирается, а свою миссию в общественной жизни страны видит в том, чтобы помогать попасть в политику тем, кто может принести государству ощутимую пользу.

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Вакарчук уже дважды поработал в Верховной Раде Украины. В мае 2019 года музыкант презентовал свою партию «Голос», которая на парламентских выборах набрала 5,82% голосов, что позволило ей попасть в парламент.

В июне 2020 года Вакарчук заявил о сложении с себя депутатских полномочий, а партия продолжает работать.

Прежде лидер «Океана Ельзи» был избран в Раду в 2007 году от партии «Наша Украина — Народная самооборона», но спустя год написал заявление о сложении мандата.

К слову, сейчас Святославу Вакарчуку 45 лет.