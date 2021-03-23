По мнению Скрипки, у Вакарчука еще есть все шансы заявить о себе как о государственном деятеле, несмотря на то что он уже дважды досрочно сложил с себя мандат народного депутата.
«А Жак Ширак баллотировался пять раз. И все-таки стал президентом Франции. И был, кстати, самым удачным президентом, хоть зашел в политику почти старичком. Когда Вакарчуку будет семьдесят лет, глядишь, станет президентом», — заявил лидер «Воплей».
Ранее он уже комментировал уход коллеги из политики, заявив, что Вакарчук еще вернется и на этот раз более удачно.
«Как говорят, бог любит троицу… Может, у него в третий раз получится…» — заявил музыкант.
На днях сам фронтмен «Океана» ответил на очередные вопросы журналистов о роли в политике, заявив, что «погружаться с головой» в эту работу не собирается, а свою миссию в общественной жизни страны видит в том, чтобы помогать попасть в политику тем, кто может принести государству ощутимую пользу.
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Вакарчук уже дважды поработал в Верховной Раде Украины. В мае 2019 года музыкант презентовал свою партию «Голос», которая на парламентских выборах набрала 5,82% голосов, что позволило ей попасть в парламент.
В июне 2020 года Вакарчук заявил о сложении с себя депутатских полномочий, а партия продолжает работать.
Прежде лидер «Океана Ельзи» был избран в Раду в 2007 году от партии «Наша Украина — Народная самооборона», но спустя год написал заявление о сложении мандата.
К слову, сейчас Святославу Вакарчуку 45 лет.