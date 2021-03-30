Каких импортных вин стоит избегать, рассказали на сайте Роскачества 30 марта

Специалисты провели исследование самых популярных на российском рынке импортных вин. Полные результаты опубликуют в апреле.

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Низшую оценку в рейтинге получило красное полусладкое вино «Киндзмараули» (винная компания «АСТ»). На втором месте — красное полусладкое сербское вино «Вранац» («Броjаница»). Затем следуют «Цинандали» («Дугладзе»), итальянское игристое Asti Mondoro и сухое красное вино из Грузии «Саперави».

Остальные аутсайдеры рейтинга представлены на сайте Роскачества. Среди них игристое полусладкое вино «Лыхны» (Абхазия), игристое Asti Martini (Италия), вина из ЮАР, Аргентины, Испании и Франции.

Все вина топ-пятерки антирейтинга получили оценки ниже 78 баллов из 100. Вина оценивались по 100-балльной системе, принятой OIV (Международная организация виноградарства и виноделия) и российским ГОСТом.

Оценка ниже 71 балла свидетельствует о существенных недостатках во вкусе и аромате. От 71 до 78 баллов получают вина приемлемого с точки зрения требований государства качества, без дефектов, но с невыразительным вкусом.