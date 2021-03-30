Украинский ведущий Слава Демин 29 марта в программе «ЖВЛ» рассказал о том, что развелся после 13 лет брака с режиссером Оксаной Мищенко из-за отсутствия романтики в отношениях

«Переезжали в новую квартиру, нас очень сильно захватил ремонт. Мы все силы, все мысли давали туда. Остался треугольник: "я — малой, Оксана — малой". Но не было "я и Оксана". Относишься ко второй половинке по-дружески, но нет у тебя этого романтического притяжения», — прокомментировал Демин.

По его словам, он полгода пытался спасти в брак, вернув в свои отношения с женой романтику и реанимировав «букетно-конфетный период», но попытки оказались тщетны, и он сам подал на развод.

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Демин и Мищенко развелись, но продолжают общаться как коллеги. Экс-супруга работает на шоу Lip Sync Battle, которое ведет ее бывший.