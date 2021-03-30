Еще сейчас приходится слышать заявления о том, что если Украина возобновит полноценные боевые действия в Донбассе, то российская армия дойдет чуть ли не до Киева.
Если бы Москва вмешалась в ход событий, то добрая половина граждан Украины до сих пор бы была уверена в том, что «клятые москали оторвали ее от щедрой европейской кормушки», уверен эксперт.
«Это значит, что в случае вмешательства РФ, скорее всего, на Украине нашлись бы десятки миллионов недовольных этим вмешательством и сотни тысяч желающих отомстить за него. Была бы по меньшей мере волна террора. Причем, учитывая, что украинцев от русских ни под каким микроскопом не отличить, бороться с этой волной террора было бы крайне сложно», — подчеркнул Вассерман.
Так вот сейчас украинцы по большей части уже разобрались, что Европа использует Украину не для того, чтобы ее накормить, а для того, чтобы самой ею накормиться, и, по крайней мере, этого препятствия для более активных действий Москвы на украинском направлении нет, заключил собеседник издания.
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