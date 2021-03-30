В 2014 году РФ удержало от действий на территории Украины не опасение каких-то санкций извне. Проблема заключалась в том, что массовое сознание граждан Украины было наполнено проевропейской пропагандой. Об этом рассказал публицист Анатолий Вассерман в интервью изданию Украина.ру

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Если бы Москва вмешалась в ход событий, то добрая половина граждан Украины до сих пор бы была уверена в том, что «клятые москали оторвали ее от щедрой европейской кормушки», уверен эксперт.

«Это значит, что в случае вмешательства РФ, скорее всего, на Украине нашлись бы десятки миллионов недовольных этим вмешательством и сотни тысяч желающих отомстить за него. Была бы по меньшей мере волна террора. Причем, учитывая, что украинцев от русских ни под каким микроскопом не отличить, бороться с этой волной террора было бы крайне сложно», — подчеркнул Вассерман.

Так вот сейчас украинцы по большей части уже разобрались, что Европа использует Украину не для того, чтобы ее накормить, а для того, чтобы самой ею накормиться, и, по крайней мере, этого препятствия для более активных действий Москвы на украинском направлении нет, заключил собеседник издания.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.