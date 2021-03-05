Мать певицы из Киева Наташи Королевой Людмила Порывай, недавно отметившая 75-летний юбилей, ответила недоброжелателям, забросавшим ее унизительными эпитетами по поводу двух ее последних фотосессий. Соответствующий пост женщина разместила 4 марта в Instagram

«Некоторые люди, которые, наверное, никогда не постареют, осуждают, что я старая, что в морщинах, веснушках, такая-сякая. Так и хочется сказать: «Люди! Мне — 75 лет, а какой я должна быть?». Тем более я никогда не делала пластику», — высказалась на своей странице Порывай.

«Да, я старая!»: Пугачева эмоционально ответила хейтерам © Алла Пугачева/Инстаграм

Порывай призналась, что иногда не хочет вставать по утрам, потому что все болит, но она берет себя в руки, заставляет пройти несколько кругов вокруг дома, а потом садится за рояль играть и петь, чтобы загрузиться положительными эмоциями.

Пенсионерка предложила своим хейтерам посмотреть на людей с другой стороны, увидеть их боль и проблемы, тогда получится быть добрее и «ваша жизнь будет ярче и интереснее».

Одна из подписчиц знаменитости объяснила пожилой даме, какая философия у тех, кто критикует звезд, и призвала Порывай саму посмотреть на ситуацию иначе.

«Популярные люди стараются понравиться народу, а мы простые люди обсуждаем то, что нам не нравится, и на это мы имеем право! Поэтому будьте терпимее», — написала одна из подписчиц.

Аналогичное высказывание в начале февраля сделала 71-летняя певица Алла Пугачева, которой тоже пришлось отбиваться от хейтеров. Примадонна, ничего не стесняясь заявила: «Да, я старая!»

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Людмила Порывай — Заслуженный деятель культуры Украинской ССР, работала хормейстером, телеведущей, была дирижером хоровой капеллы «Светоч», профессором консерватории на Украине.

Какое-то время Порывай жила с дочерью — певицей Наташей Королевой — в Москве, на данный момент проживает в городе Майами, США.