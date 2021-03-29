Единственный стимул для российских властей способствовать сохранению украинской государственности в сегодняшней ее форме и территории был в том, что Украина подписала Минские соглашения. Об этом рассказал замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин в интервью изданию Украина.ру

Владимир Жарихин: кто он © Владимир Трефилов Дмитрий Песков заявлял, что в планах Владимира Путина пока нет разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским, но при необходимости он может быть оперативно организован.

И поскольку Украина фактически начинает отказываться от выполнения Минских соглашений, у России начинает теряться стимул к тому, чтобы способствовать сохранению украинской государственности в том виде, в котором она есть, подчеркнул эксперт.

«Сейчас на Украине явно идет ползучий госпереворот и наступление на демократию (электоральную форму формирования власти), и у России не остается стимулов понравиться украинскому избирателю, помогая Киеву в том, в сем, в пятом, в десятом. И коль скоро власть на Украине собирается формироваться без участия граждан Украины, то смысла в такой деятельности со стороны России становится значительно меньше», — уверен Жарихин.

Выбор между украинским народом и украинской элитой имеет смысл обсуждать только в том случае, если в стране происходит смена власти на электоральном уровне, то есть с помощью выборов, а когда формируется хунта, то заручаться симпатией что элит, что населения смысла особого нет, заключил политолог.

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