Сейчас на Украине происходит ползучий госпереворот и наступление на электоральную форму формирования власти. Поэтому у России не остается стимулов понравиться украинскому избирателю, считает замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин

Владимир Жарихин: кто он © Владимир Трефилов

Украина в последнее время начала активно работать в Крыму и в Донбассе, где она с помощью имеющегося у нее телеканала «Дом» начала проводить идеологическую пропаганду, навязывая телезрителям положительный образ современной Украины, развенчивая «российские пропагандистские мифы» о войне и притеснениях по политическим и языковым вопросам.

- Владимир Леонидович, нужно ли России готовить целенаправленный ответ на эти действия Киева?

— На эти действия в Донбассе нужно отвечать в первую очередь руководству Донецкой и Луганской республик. Нужно более активно и целенаправленно вести свою пропагандистскую работу, а с этим у них не очень здорово.

Безусловно, России тоже нужно вести активную пропагандистскую деятельность, чем вы и занимаетесь. Другое дело, что она ограничена интернетом, так как все остальное перекрыли. К тому же Украина не Донбасс. Это в Донбассе можно поставить вышки и перекрыть Украину, но Украину всю не перекроешь. Поэтому есть технические сложности.

- Вы в предыдущих интервью говорили, что России для успешной внешней политики нужно создать альтернативную Западу экономическую систему и систему транзита власти. Есть ли смысл браться за мягкую силу, если этого ничего нет, или все равно нужно отстаивать свои интересы?

— Есть стратегические задачи, а есть задачи тактического плана. Никто не отменяет информирование. Необязательно для этого иметь свою идею. Своя идея и идеология — это, конечно, хорошо. Но доносить объективную информацию в ответ на многие фейки, которые создает украинская власть, необходимо. Эту задачу никто не отменял.

Что касается того, что сначала нужно придумать идеологию, а потом начнем мягкую силу развивать, то это нечто вроде того, что пока до коммунизма не доживем, коммунистического сознания у нас не будет. Где курица, а где яйцо?

- Проблема в том, что в России до конца не понимают, что делать с Украиной. Нужно ли относиться к ней как к самостоятельному государству со своими интересами и особенностями, или же это то, что в Америке называется failed state, с которым не стоит считаться…

— Одни имеют право считать так, другие — по-другому. У меня такое чувство, что украинское руководство само копает себе яму. Потому что единственный стимул для российских властей способствовать сохранению украинской государственности в сегодняшней ее форме и территории был в том, что Украина подписала Минские соглашения.

Но так как они фактически начинают отказываться от выполнения Минских соглашений, у России начинает теряться стимул к тому, чтобы способствовать сохранению украинской государственности в том виде, в котором она есть. Я, может быть, мягко выражаюсь, но вполне определенно. Россия в этом сейчас не заинтересована, другое дело, что пока еще нет соответствующей последовательности действий.

Сейчас на Украине явно идет ползучий госпереворот и наступление на демократию (электоральную форму формирования власти), и у России не остается стимулов понравиться украинскому избирателю, помогая Киеву в том, в сем, в пятом, в десятом. И коль скоро власть на Украине собирается формироваться без участия граждан Украины, то смысла в такой деятельности со стороны России становится значительно меньше.

Рамиль Замдыханов: Цинизм украинских политиков относительно Донбасса войдет в учебники истории © Рамиль Замдыханов

- Украинская пропаганда в Крыму довольно успешно действует в вопросе конфликтов с застройкой и коррупционных скандалов, а в Донбассе — в вопросе падения уровня жизни. А на какие слабые места Украины должна обращать внимание российская пропаганда?

— Такие места есть, и она по ним уже бьет. Украина продолжает бороться с Молдовой за звание самой бедной страны Европы. Да, в Донбассе не очень хорошая обстановка в экономическом плане. Но ведь именно Украина организует блокаду. А Украине-то чего не хватает? Она ж вроде бы в Европу пошла, и все равно уровень жизни, это же факт. Я так понимаю, что наша пропаганда не забывает об этом напоминать.

- А вообще что важнее в плане продвижения своих интересов? Иметь контроль над элитами или добиться расположения народа?

— Мне кажется, одно другому противопоставлять не следует. Я уже говорил, что этот выбор имеет смысл обсуждать только в том случае, если в стране происходит смена власти на электоральном уровне, то есть с помощью выборов. А когда формируется хунта, то заручаться симпатией что элит, что населения смысла особого нет.

- Сейчас Европа начала закупать российскую вакцину Sputnik V. Как вы считаете, поможет ли это улучшить позиционирование России в обществе и элитах этих стран, или тут возобладает потребительский подход, когда закупили вакцину и можно снова говорить о российской угрозе?

— Здесь от политизации уйти трудно, но ради здоровья населения все-таки имеет смысл. Обратите внимание, что, несмотря на негативное отношение к России, Sputnik они начинают признавать. Тем не менее, любая вакцина, будь то Pfizer или Sputnik V, — это всего лишь продукт, хоть и информационно раздутый.

И если исходить из этой логики, то необходимо действовать по принципу «ни литра российского бензина, ни киловатта российской электроэнергии». Но так же не ставится вопрос. И мы с вами здесь, в России, осуждая американцев за их санкции, тем не менее, продолжаем летать на «Боингах». Мы же не заявляем, что в знак протеста против очередных американских санкций мы отказываемся летать на «Боингах» и будем ходить пешком. Потому что аэробусы составляют 95% нашего авиапарка.

То же самое и с вакцинами. Никто же не говорит, что мы будем дохнуть, будем болеть, но не будем прививаться вакциной Sputnik V. А в случае Украины банальная пропаганда ставится вперед жизненных интересов и населения, и самой политической элиты.