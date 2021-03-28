Депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет призвал следственные органы возбудить уголовное дело и объявить в розыск вице-премьера, министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексея Резникова за угрозы выселить россиян из Крыма, передает РИА Новости 28 марта

Резников пообещал выдворить россиян из Крыма после его «возвращения» © скриншот LBTV

«Заявления подобных персонажей в отношении российской территории возмутительны и не должны остаться безнаказанными. В отношении подобных граждан необходимо ввести санкции. Призываю также следственные органы дать оценку словам Резникова на предмет угрозы жизни гражданам Российской Федерации. В отношении Резникова необходимо возбудить уголовное дело, а само его объявить в розыск», — сказал Шеремет.

По его мнению, подобные заявления представителей киевской власти продиктованы их «заокеанскими хозяевами».

В свою очередь сопредседатель Ассамблеи славянских народов крымского региона Роман Чегринец считает, что слова Резникова являются следствием истерики, так как никакого возвращения полуострова под контроль Украины никогда не будет.

«Очередной киевский русофоб стучит ножками и трясет кулаками, как разбалованный истеричный ребенок. Все их заявления продиктованы злобой и истерикой, так как на Украине все давно понимают, что никакого возвращения полуострова под контроль Украины никогда не будет. Многонациональный Крым не делит людей на своих и чужих, все мы россияне, граждане великой страны», — заявил Чегринец.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.

Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией.