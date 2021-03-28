У ополченцев Донбасса в 2014-2015 годах могли бы быть силы для взятия Харькова и Мариуполя, но не было сил для их удержания. Об этом рассказал публицист Анатолий Вассерман в интервью изданию Украина.ру

«Пока меня там нет, меня можно даже бить». Вассерман о реакции России на хамство Байдена © REUTERS, Kevin Lamarque Олег Царев выразил мнение, что наступление ополченцев было остановлено потому, что команда Петра Порошенко смогла убедить людей в российском руководстве, что Порошенко будет искренним другом России и поможет разрешить этот конфликт.

Эксперт считает, что в тот же Мариуполь ополченцы могли прорваться, но этот прорыв был бы в настолько узкой полосе вдоль берега Азовского моря, что, если бы в украинской армии нашелся мало-мальски грамотный капитан или майор, знакомый хотя бы с основами военного дела, он бы ударом во фланг отрезал ополченцев в Мариуполе.

«А без снабжения и боепитания они довольно скоро стали бы жертвой даже нацистских отморозков, абсолютно воевать не умеющих. Их бы просто задавили и завалили. И это произошло бы так быстро, что ополченцы не успели бы мобилизовать сочувствующих им жителей Мариуполя. Поэтому такой прорыв был бы красив, но технически вряд ли возможен», — пояснил Вассерман.

Собеседник издания добавил, что взятие Мариуполя и Харькова все равно не решило бы всех проблем, связанных с украинским кризисом.

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