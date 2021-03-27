Если Киев попытается реализовать силовое решение донбасского конфликта, то Украина может потерять поддержку со стороны европейских государств. Об этом рассказал директор Фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко в интервью изданию Украина.ру

Кость Бондаренко о том, кому выгоден штурм Офиса президента © РИА Новости, Нина Зотина Андрей Ермак выступил с призывом к послам стран «большой семерки» и ЕС поддержать Киев в его якобы стремлении строго соблюдать режим прекращения огня в Донбассе.

Эксперт пояснил, что реализация этого сценария будет означать нарушение Минских договорённостей, выход Украины из Минских договорённостей и конец «нормандской четверки», поэтому вряд ли она пойдет на такой крайний шаг.

«Если такой вариант существует, то это не вариант «Б», а какой-нибудь «Д» или «Е». Вспомните классическое изречение: война — последний довод королей. Все доводы пока еще не исчерпаны», — подчеркнул Бондаренко.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уже заявил, что в Москве внимательно следят за ситуацией и будут принимать адекватные меры, но какими будут эти меры, сказать сложно, заключил политолог.

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