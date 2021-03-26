Российский исполнитель и народный артист Украины Филипп Киркоров поделился с поклонниками, что скоро они смогут увидеть церемонию вручения премии «Жара», в которой примет участие он сам и его коллега, шоудива Ольга Бузова. Об этом артист написал в Instagram 25 марта

«Вчера и попели, и поболтали. Все артисты соскучились по своим зрителям. Готовимся к премии "Жара", чтобы удивлять зрителя в "Крокус Сити холл"», — написал Киркоров.

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«Попели? Бузова умеет петь?», «С удовольствием послушаем Бузову… Без фонограммы!», «А без Бузовой никак?», «Как она всем надоела», «Бузова вообще не вписывается в вашу компанию. Как клоун! Не зовите ее, не позорьте свой статус короля!», «У Киркорова личная шутяндра? Король и рядом личный шут!» — прокомментировали компанию Киркорова подписчики.

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Филиппу Киркорову запрещен въезд на Украину как лицу, представляющему угрозу национальной безопасности страны, а также за посещение Крыма без разрешения украинских властей. При этом статуса народного артиста он не лишен.

В 2014 году жители Крыма проголосовали за присоединение своего региона к РФ, на Украине волеизъявление народа называют оккупацией, заявляя, что территория полуострова до сих пор в составе Украины, поэтому все желающие посетить регион должны уведомлять об этом руководство именно этой страны.