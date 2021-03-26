«Вчера и попели, и поболтали. Все артисты соскучились по своим зрителям. Готовимся к премии "Жара", чтобы удивлять зрителя в "Крокус Сити холл"», — написал Киркоров.

«Это кармическая встреча»: Стоцкая ответила на вопросы про Киркорова и их «общих» детей
«Это кармическая встреча»: Стоцкая ответила на вопросы про Киркорова и их «общих» детей
© Анастасия Стоцкая/Инстаграм
Однако воодушевление певца разделили далеко не все, большинство комментариев под постом артиста оказалось посвящено Бузовой, причем львиная доля из них — критические.

«Попели? Бузова умеет петь?», «С удовольствием послушаем Бузову… Без фонограммы!»,  «А без Бузовой никак?», «Как она всем надоела», «Бузова вообще не вписывается в вашу компанию. Как клоун! Не зовите ее, не позорьте свой статус короля!», «У Киркорова личная шутяндра? Король и рядом личный шут!» — прокомментировали компанию Киркорова подписчики.

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Филиппу Киркорову запрещен въезд на Украину как лицу, представляющему угрозу национальной безопасности страны, а также за посещение Крыма без разрешения украинских властей. При этом статуса народного артиста он не лишен.

В 2014 году жители Крыма проголосовали за присоединение своего региона к РФ, на Украине волеизъявление народа называют оккупацией, заявляя, что территория полуострова до сих пор в составе Украины, поэтому все желающие посетить регион должны уведомлять об этом руководство именно этой страны.