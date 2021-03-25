Артистка выложила в сеть снимок на фоне киевского ЦУМа, где она стоит в куртке одного из цветов государственного флага и кожаных ботфортах на высоком каблуке, правда, украинские пользователи сети написали не о ее внешности.
«А в России уже негде гастролировать?», «Не хочется видеть певичек, скакавших с концертами по территории страны-агрессора», «Когда будет песня на украинском?» — написали «патриоты».
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Ани Лорак (Каролина Куек) родилась в Черновицкой области. В 2008 году заняла второе место на Евровидении, ее продюсером был российский артист Филипп Киркоров. Тогда же ей присвоили звание народной артистки Украины.
Лорак неоднократно сталкивалась с критикой в свой адрес от радикалов за свои выступления в Москве и сотрудничество с российскими исполнителями. Однако певица продолжает строить карьеру в РФ и купила особняк в Подмосковье.