Украинская певица Ани Лорак, 24 марта сообщившая поклонникам в Instagram, что приехала в Киев, нарвалась на критику радикально настроенных соотечественников за работу в России и сотрудничество с российскими исполнителями

«Пусть на Кацапию едет!»: украинский «Голос страны» попал под прицел националистов © "Голос страны"/Инстаграм

«А в России уже негде гастролировать?», «Не хочется видеть певичек, скакавших с концертами по территории страны-агрессора», «Когда будет песня на украинском?» — написали «патриоты».

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Ани Лорак (Каролина Куек) родилась в Черновицкой области. В 2008 году заняла второе место на Евровидении, ее продюсером был российский артист Филипп Киркоров. Тогда же ей присвоили звание народной артистки Украины.

Лорак неоднократно сталкивалась с критикой в свой адрес от радикалов за свои выступления в Москве и сотрудничество с российскими исполнителями. Однако певица продолжает строить карьеру в РФ и купила особняк в Подмосковье.