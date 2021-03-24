Украинская актриса Татьяна Кравченко, сыгравшая одну из главных ролей в «Сватах», поделилась с фанатами очередным снимком со съемок нового сезона сериала, однако, помимо восторженных комментариев, которые она обычно получает, на этот раз были и разочарованные. Ознакомиться с записью от 23 марта можно в Instagram Кравченко

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«Ну когда же уже?», «Это лучший сериал!», «Ждем с нетерпением», «Когда новые серии?», «Очень ждем», — написали подписчики.

Однако впервые за долгое время среди восторженных комментариев на странице Кравченко появилась негативная запись.

«Уже не жду, неинтересно», — написал один из пользователей.

Дело в том, что съемки последнего, седьмого сезона сериала оказались затяжными и многострадальными, доснять последние серии команде не удается уже почти восемь лет. Сначала в дело вмешалась политическая ситуация на Украине, и многим актерам просто запретили въезд в страну, где снимали картину. Тогда съемочная группа переехала в Белоруссию.

Позже приостановить работу пришлось из-за карантина по коронавирусу. За долгие годы без новых серий многие зрители успели перегореть и переключились на другие фильмы.

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«Сваты» — комедийный телесериал «Студии Квартал-95». Первый сезон вышел в 2008 году, последний — в 2013-м. Накануне на фан-странице проекта появилась запись о том, что съемки нового сезона завершены, однако продюсеры сериала официальных заявлений пока не делали.