Кравченко показала фото, где она на съемочной площадке сидит тепло одетая и под зонтиком, хотя дождя на снимке не видно. Фанаты артистки тут же завалили ее вопросами о том, будет ли новый сезон сериала и когда его ждать.
«Ну когда же уже?», «Это лучший сериал!», «Ждем с нетерпением», «Когда новые серии?», «Очень ждем», — написали подписчики.
Однако впервые за долгое время среди восторженных комментариев на странице Кравченко появилась негативная запись.
«Уже не жду, неинтересно», — написал один из пользователей.
Дело в том, что съемки последнего, седьмого сезона сериала оказались затяжными и многострадальными, доснять последние серии команде не удается уже почти восемь лет. Сначала в дело вмешалась политическая ситуация на Украине, и многим актерам просто запретили въезд в страну, где снимали картину. Тогда съемочная группа переехала в Белоруссию.
Позже приостановить работу пришлось из-за карантина по коронавирусу. За долгие годы без новых серий многие зрители успели перегореть и переключились на другие фильмы.
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«Сваты» — комедийный телесериал «Студии Квартал-95». Первый сезон вышел в 2008 году, последний — в 2013-м. Накануне на фан-странице проекта появилась запись о том, что съемки нового сезона завершены, однако продюсеры сериала официальных заявлений пока не делали.