Телеведущая, блогер и уроженка Украины Регина Тодоренко, которая недавно уехала к родителям в Одессу, 24 марта поделилась в Instagram снимком, на котором запечатлена не только она сама, но и ее брат, и их родители. Пользователи обратили внимание на интересные детали фото

В предыдущей публикации ведущая рассказала, что они с братом скинулись и подарили родителям Volkswagen Tiguan, стоимость которого оценивается примерно в два миллиона рублей. Подписчики восприняли пост неоднозначно, напомнив звезде, что кичиться хорошими поступками некрасиво.

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«Оказывается, мама — хитрая лиса, разузнала о сюрпризе за несколько дней. А папа в полном шоке от происходящего, ему даже стало плохо от осознания, что мы подарили им автомобиль. Тут в ход пошел нашатырь», — поделилась ведущая.

«Папа стоит и не понимает, что происходит, от нашатыря не отошел», «Папа неотразим», «Какой красивый папа у Вас», «Папе здоровья», — написали фолловеры.

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В Одессу Регина Тодоренко уехала с сыном, но без мужа, так как ее супруг, российский исполнитель Влад Топалов, является невъездным на Украину из-за посещения Крыма, также его данные внесены в базу «Миротворец».