В предыдущей публикации ведущая рассказала, что они с братом скинулись и подарили родителям Volkswagen Tiguan, стоимость которого оценивается примерно в два миллиона рублей. Подписчики восприняли пост неоднозначно, напомнив звезде, что кичиться хорошими поступками некрасиво.
Позже Тодоренко разместила еще одну запись, в которой написала, что ее родители относятся к «поколению перестройки», а таким людям очень сложно принимать подарки, они запрещают себе мечтать и не умеют радоваться ни за других, ни за себя.
«Оказывается, мама — хитрая лиса, разузнала о сюрпризе за несколько дней. А папа в полном шоке от происходящего, ему даже стало плохо от осознания, что мы подарили им автомобиль. Тут в ход пошел нашатырь», — поделилась ведущая.
«Папа стоит и не понимает, что происходит, от нашатыря не отошел», «Папа неотразим», «Какой красивый папа у Вас», «Папе здоровья», — написали фолловеры.
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В Одессу Регина Тодоренко уехала с сыном, но без мужа, так как ее супруг, российский исполнитель Влад Топалов, является невъездным на Украину из-за посещения Крыма, также его данные внесены в базу «Миротворец».