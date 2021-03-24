Телеведущая, блогер и уроженка Украины Регина Тодоренко, которая недавно уехала к родителям в Одессу, рассказала в Instagram, что вместе с братом сделала родителям подарок — автомобиль Volkswagen Tiguan. Соответствующий пост артистка опубликовала 23 марта

Тодоренко написала, что давно хотела порадовать маму и папу «комфортным автомобилем», но по причинам, связанным с их здоровьем, долгое время сделать это не удавалось.

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Из подарка ведущая сделала настоящее шоу, смонтировав ролик, где ее родители закрывают глаза специальными масками, прежде чем увидеть сюрприз. Заботу о старших подписчики Тодоренко оценили, а вот стремление похвастаться тем, какие они с братом молодцы, многие жестко раскритиковали.

«А просто подарить родителям теперь нельзя? Надо шоу на всю страну закатывать? Хайпожоры кругом», «Задолбали уже афишировать то, что должно быть нормой!!! Видимо, нечего уже в инсте выставлять!!!», «Для меня будет унизительно, если мои дети начнут кичиться помощью, не важно кому и в каких размерах», «Не надо доказывать людям, что ты хороший, добрый, светлый человек, а надо просто быть им. Человек, которой делает, не восхищается видео а-ля "купил бабушке продукты"», — отреагировали пользователи.

РАНЕЕ: ТОДОРЕНКО УВЕЗЛА СЫНА НА УКРАИНУ ОТ НЕВЪЕЗДНОГО ТУДА ТОПАЛОВА.

В Одессу Регина Тодоренко уехала с сыном, но без мужа, так как ее супруг, российский исполнитель Влад Топалов, является невъездным на Украину из-за посещения Крыма, также его данные внесены в базу «Миротворец».