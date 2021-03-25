Популярная украинская певица Ани Лорак опубликовала в Instagram 24 марта фото из Киева и сообщила, что готовит для фанатов много нового

На снимке певица в желтом пуховике и кожаных лосинах, сливающихся с ботфортами, позирует на фоне ЦУМа в Киеве.

Кроме того, в сторис она выложила снимки с интервью в студии радио «Люкс ФМ».

«Цель — успеть всё! Готовим для вас много нового, интересного и необычного», — написала Лорак.

«Любимый Киев и любимая Каролина в Украине!», «Ждём интервью с АНИ ЛОРАК», «Ты народная, ты любимая! И так будет всегда! Музыка вне политики, а наша любовь не имеет границ!» — отреагировали подписчики певицы. «Весна для того, чтобы рождать»: Киркоров прорекламировал Лорак на «живой люстре» © Ани Лорак/Инстаграм

Ани Лорак (Каролина Куек) родилась в Черновицкой области. В 2008 году она заняла второе место на Евровидении, ее продюсером был российский артист Филипп Киркоров. Тогда же ей присвоили звание народной артистки Украины.

Лорак неоднократно сталкивалась с критикой в свой адрес от «патриотов» Украины за свои выступления в Москве и сотрудничество с российскими исполнителями. Однако певица продолжает стоить карьеру в РФ и купила особняк в Подмосковье.