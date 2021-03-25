Юморист Максим Галкин 24 марта записал видео для TikTok крупным планом, чтобы напомнить поклонникам о том, что у него каре-зеленые глаза, а в ответ получил признание в любви

Технологии в помощь: Галкина обвинили в искусственном «омоложении» Пугачевой © Алла Пугачева/Инстаграм

Автором этого комментария оказался некий Данил Климов, который в сети позиционирует себя как позера и писателя, а также любителя современной японской манги (комиксов).

К слову, этот ответ только подогрел давние слухи о нетрадиционной ориентации Галкина, правда сам юморист не счел нужным каким-то образом реагировать на сообщение мужчины.

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Максим Галкин много лет состоит в отношениях с певицей Аллой Пугачевой, которая старше его на 27 лет. Официально брак пара зарегистрировала в декабре 2011 года. В этом союзе с помощью суррогатной матери родились двойняшки Лиза и Гарри, сейчас они ходят в первый класс.

Галкин является фигурантом базы «Миротворец», где в качестве причины внесения его данных в список указано сознательное нарушение государственной границы Украины при поездках в Крым.