Комик разместил ролик, спросив у подписчиков, какого цвета их глаза и получил огромное количество ответов, однако не все поклонники решили обсуждать с артистом его глаза. Один мужчина не стесняясь написал: «Максим, я влюблен в вас».
Автором этого комментария оказался некий Данил Климов, который в сети позиционирует себя как позера и писателя, а также любителя современной японской манги (комиксов).
К слову, этот ответ только подогрел давние слухи о нетрадиционной ориентации Галкина, правда сам юморист не счел нужным каким-то образом реагировать на сообщение мужчины.
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Максим Галкин много лет состоит в отношениях с певицей Аллой Пугачевой, которая старше его на 27 лет. Официально брак пара зарегистрировала в декабре 2011 года. В этом союзе с помощью суррогатной матери родились двойняшки Лиза и Гарри, сейчас они ходят в первый класс.
Галкин является фигурантом базы «Миротворец», где в качестве причины внесения его данных в список указано сознательное нарушение государственной границы Украины при поездках в Крым.