Нардеп показал беспилотники, которые Турция собирает для Украины
Нардеп показал беспилотники, которые Турция собирает для Украины
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«Украинской стороне хочется представить "Байрактары" чудодейственным оружием. У них этих беспилотников порядка шести штук, поэтому какого-то существенного влияния на ход боевых действий они не окажут», — заявил Сивков.

Эксперт отметил, что у республик Донбасса есть развитая система противовоздушной обороны, значительно превосходящая возможности армии Нагорного Карабаха.

Полностью прочитать интервью можно здесь.

Ранее Украина и Турция подписали рамочное военное соглашение и меморандум о долгосрочном сотрудничестве в укреплении оборонительных способностей. Турция планирует постройку на территории Украины завода по производству беспилотников.