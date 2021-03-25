Турецкие беспилотники «Байрактары» не сыграли значительной роли в нагорнокарабахском конфликте, не стоит считать их чудодейственным оружием. Об этом военный эксперт Константин Сивков сказал в интервью изданию Украина.ру

Нардеп показал беспилотники, которые Турция собирает для Украины © novorosinform.org Эксперт отметил, что у республик Донбасса есть развитая система противовоздушной обороны, значительно превосходящая возможности армии Нагорного Карабаха. Полностью прочитать интервью можно здесь. Ранее Украина и Турция подписали рамочное военное соглашение и меморандум о долгосрочном сотрудничестве в укреплении оборонительных способностей. Турция планирует постройку на территории Украины завода по производству беспилотников.