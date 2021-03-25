«Украинской стороне хочется представить "Байрактары" чудодейственным оружием. У них этих беспилотников порядка шести штук, поэтому какого-то существенного влияния на ход боевых действий они не окажут», — заявил Сивков.
Эксперт отметил, что у республик Донбасса есть развитая система противовоздушной обороны, значительно превосходящая возможности армии Нагорного Карабаха.
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Ранее Украина и Турция подписали рамочное военное соглашение и меморандум о долгосрочном сотрудничестве в укреплении оборонительных способностей. Турция планирует постройку на территории Украины завода по производству беспилотников.