Супруга музыканта Андрея Макаревича, Эйнат Кляйн, назвала столицу Украины «городом контрастов», впечатлившись содержимым городской мусорки. Публикацию, посвященную теме отходов, она выложила в Instagram 24 марта

«Киев — город контрастов», — написала супруга Макаревича.

В Житомирской области перекрыли трассу из-за мусора © РИА Новости, Александр Кряжев | Перейти в фотобанк

«А чем еще вареники запивать?», «Вся страна в этих контрастах!», «Год урожая, видимо, не очень…», «Богатая жизнь она другая», — прокомментировали пост фолловеры.

С какой целью она изучала мусорку, Кляйн не уточнила, зато в предыдущей записи рассказала, что добралась до Киева не на самолете, как обычно, а «своим ходом».

«Изрядно задолбавшись с ковидными аэропортами, глупыми пересадками, тестами и т.д., решила, что спасать буду себя сама. А потому, взяв Мишу в охапку (нет, Миша не любовник, Миша — машина), прикатила в Киев. В общем, вас приветствует мать городов русских!» — написала жена Макаревича.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ТАЙНАЯ ЭКС-ЖЕНА БОГДАНА МОЖЕТ ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА «ХОЛОСТЯКА».

Информация о четвертом браке лидера «Машины времени» Андрея Макаревича появилась в СМИ в мае 2020 года. Избранницей певца стала гражданка Израиля Эйнат Кляйн, которая младше мужа на 30 лет. Женщина работает в сфере туризма — организует туры по странам Ближнего Востока и Африки.