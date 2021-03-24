Герой 11 сезона шоу — харьковский бизнесмен Михаил Заливако — решил не церемониться с девушками и выгнал с проекта сразу восемь участниц. В сети уже обсуждают, что его выбор, с большой долей вероятности, падет на Анну Богдан.
Сама девушка, представившаяся бывшей женой экс-главы Офиса президента, не делится со своими подписчиками, чем закончился для нее проект. Зато уже успела рассказать о том, что на шоу заразилась COVID-19.
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Андрей Богдан — украинский политический деятель, работавший с ныне действующим главой Украины Владимиром Зеленским с этапа его выдвижения на должность. Позже Богдан стал руководителем Администрации главы государства, а потом и Офиса президента Украины, куда его назначили в июне 2019 года.
В феврале 2020-го Богдан был снят с должности, после чего публично критиковал политику Зеленского, в том числе в скандальном интервью журналисту Дмитрию Гордону.
Доподлинно известно лишь об одном официальном браке Андрея Богдана, где родились четыре дочери, но семья распалась в 2019 году. Девушку Анну, пришедшую на шоу, СМИ назвали тайной супругой политика, но сам он этот союз не комментировал.