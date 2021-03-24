Украинский дизайнер и модельер Андре Тан ответил на стыдные вопросы о моде, предложив подписчицам по-новому посмотреть на свой гардероб и умение одеваться. Соответствующий пост он написал 23 марта в Instagram

«Стыдные (а на самом деле — нет) вопросы о моде. Например, почему люксовые вещи такие дорогие? Дело тут не только в имени на логотипе. Вещи люксовых и дизайнерских марок отличаются от масс-маркета тем, что каждая вытачка и обтачка продумана так, чтобы вещь села на вас идеально. Дизайнерские вещи — произведения искусства. Этим все сказано», — заявил Тан.

В качестве доказательства он привел в пример разницу в стоимости современных портретов и, например, цену в 2,5 млрд долларов за «Мону Лизу».

Рассказал дизайнер и о том, как стать модным, заявив, что постановка этого вопроса неправильная, так как нужно стремиться быть стильным, а для этого нужно иметь хороший базовый гардероб, который стоит «разбавлять» трендовыми аксессуарами и одной-двумя модными деталями в сезон.

Пояснил Тан понятие «самый крутой дизайнер», отметив, что явление это очень скороспелое, потому что тренд сегодняшнего дня может стать неактуальным даже не завтра, а уже к вечеру.

Красота не нужна. В Закарпатье сгорела Долина нарциссов © commons.wikimedia.org, Палайда Сергій

«Мой совет — вложиться один раз и купить базу отменного качества, а в масс-маркете покупать быстротечные тренды. Например, платье с пайетками цвета "вырви глаз" можно приобрести в масс-маркете, не обращая внимания на качество ткани, надеть 2-3 раза и со спокойной душой отдать нелюбимой подруге», — сказал Тан.

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Модельер предложил подписчикам задать ему все вопросы, которые они считают стыдными или неудобными, и пообещал позже ответить на них.