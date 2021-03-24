Речь идет о романе Пугачевой с композитором и певцом Сергеем Челобановым, о котором общественности стало известно в 1992 году. Оказалось, самые преданные фанаты узнали об этой связи еще в 1991-м, когда Басковой удалось сфотографировать Пугачеву с новым ухажером.
«Я чуть не умерла от страха, когда это снимала. В 1991-м на гастролях в Харькове мы пробрались на стадион задолго до концерта. Аллы еще не было, музыканты возились с аппаратурой и попросили нас помочь зашить сетку-шторку, покрывающую динамики. Мы обрадовались, что у нас есть хотя бы какое-то основание находиться на сцене», — рассказала поклонница.
Несколько дней перед съемкой, рассказала фанатка, певица была не в духе из-за ссоры с Челобановым, но в день съемки они помирились, и Пугачева вышла в его компании загорать прямо на стадион.
«Алла с Челобановым сидели довольно близко от нас, но фотик сильно отдалял объект. Она никак не отреагировала на щелканье мыльницы, хотя за день до этого набросилась на фанатку, когда та близко подошла к певице с фотоаппаратом», — вспомнила Баскова.
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Роман Пугачевой и Челобанова, который младше ее на 12 лет, длился совсем недолго, очень скоро Примадонна вышла замуж за певца Филиппа Киркорова, а Челобанов пропал со сцены и, как сам позже признался, долго пил и употреблял запрещенные вещества.
Не так давно артист заявил, что о славе не жалеет, ведь он успел снять Пугачеву в своем клипе «Незваный гость», а их отношения были обречены на быстрый исход из-за того, что эта любовь «была удушающей».