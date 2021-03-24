Одна из самых верных поклонниц российской исполнительницы Аллы Пугачевой Мария Баскова смогла сделать снимок артистки с ее возлюбленным во время гастролей Примадонны в Харькове. Об этом 24 марта написала «Экспресс газета»

Речь идет о романе Пугачевой с композитором и певцом Сергеем Челобановым, о котором общественности стало известно в 1992 году. Оказалось, самые преданные фанаты узнали об этой связи еще в 1991-м, когда Басковой удалось сфотографировать Пугачеву с новым ухажером.

«Я чуть не умерла от страха, когда это снимала. В 1991-м на гастролях в Харькове мы пробрались на стадион задолго до концерта. Аллы еще не было, музыканты возились с аппаратурой и попросили нас помочь зашить сетку-шторку, покрывающую динамики. Мы обрадовались, что у нас есть хотя бы какое-то основание находиться на сцене», — рассказала поклонница.

Пугачева объяснила, как связаны ее прозрачная юбка и Галкин © Алла Пугачева/Инстаграм

«Алла с Челобановым сидели довольно близко от нас, но фотик сильно отдалял объект. Она никак не отреагировала на щелканье мыльницы, хотя за день до этого набросилась на фанатку, когда та близко подошла к певице с фотоаппаратом», — вспомнила Баскова.

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Роман Пугачевой и Челобанова, который младше ее на 12 лет, длился совсем недолго, очень скоро Примадонна вышла замуж за певца Филиппа Киркорова, а Челобанов пропал со сцены и, как сам позже признался, долго пил и употреблял запрещенные вещества.

Не так давно артист заявил, что о славе не жалеет, ведь он успел снять Пугачеву в своем клипе «Незваный гость», а их отношения были обречены на быстрый исход из-за того, что эта любовь «была удушающей».