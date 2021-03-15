Обладательница самых больших скул в мире, блогер из Киева Анастасия Покрищук, которая также является дипломированным психологом, регулярно отвечает на вопросы подписчиц о том, как наладить личную жизнь. Очередную рекомендацию 14 марта она дала в Instagram

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«Давай подумаем о другом немножко: ты его найдешь и что? Ну, побудешь богатой, потом он найдет шл*ху помоложе и будет е****ь ту, а ты пойдешь на х*й, бедная, голая и босая, найдешь следующего, состаришься и куда пойдешь?» — ответила Покрищук.

Суть в том, пояснила блогер, чтобы вообще не искать никакого мужчину, а найти себя и самостоятельно состояться в жизни, тогда ни у кого ничего просить не придется и уж тем более не придется полностью зависеть от другого человека.

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Анастасии Покрищук 31 год, она родилась в столице Украины. Долгое время работала продавцом, а в 26 лет приняла решение меняться: покрасила волосы в розовый, увеличила грудь и губы, нарастила до непропорциональных размеров скулы. В итоге женщина стала обладательницей самых больших скул в мире, о чем написал британский таблоид Daily Star.

Сама Покрищук не замужем и недавно признавалась, что детей не имеет. О личной жизни она почти не рассказывает, но поклонники приписывают ей роман с молодым человеком, который иногда появляется в ее публикациях в социальных сетях.