Уроженка Донецка, звезда сериала «Сваты», актриса Татьяна Кравченко 1 марта разместила на своей странице в Instagram видео, демонстрирующее, как сильно изменились актеры ленты с момента выхода первого сезона в 2008 году

«Тогда и сейчас», — подписала ролик Кравченко.

«Господи! Вся жизнь перед глазами», «Митяй лучше всех выглядит», «Спасибо большое, что вы были с нами!!!!!! Очень жаль, что нет продолжения», «Ждем 7 сезон!!!», «Как хочется продолжения», — отреагировали фанаты картины.

«Сваты» — всё? Судьба популярного сериала оказалась под вопросом © сериал «Сваты»

Позже приостановить работу пришлось из-за карантина по коронавирусу. Отдельные актеры, игравшие в ленте утверждают, что нового сезона уже не будет, однако продюсеры сериала официальных заявлений на этот счет пока не делали.

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«Сваты» — комедийный телесериал «Студии Квартал-95». Первый сезон вышел в 2008 году, последний — в 2013-м. Последние два года съемки седьмого сезона ленты велись на территории Белоруссии.