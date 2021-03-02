«Тогда и сейчас», — подписала ролик Кравченко.
«Господи! Вся жизнь перед глазами», «Митяй лучше всех выглядит», «Спасибо большое, что вы были с нами!!!!!! Очень жаль, что нет продолжения», «Ждем 7 сезон!!!», «Как хочется продолжения», — отреагировали фанаты картины.
Съемки последнего, седьмого, сезона сериала получились многострадальными. Сначала в дело вмешалась политическая ситуация на Украине, и многим актерам просто запретили въезд в страну, где снимали картину.
Позже приостановить работу пришлось из-за карантина по коронавирусу. Отдельные актеры, игравшие в ленте утверждают, что нового сезона уже не будет, однако продюсеры сериала официальных заявлений на этот счет пока не делали.
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«Сваты» — комедийный телесериал «Студии Квартал-95». Первый сезон вышел в 2008 году, последний — в 2013-м. Последние два года съемки седьмого сезона ленты велись на территории Белоруссии.