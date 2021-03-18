Дочь украинской певицы Оли Поляковой 16-летняя Мария вместе со своими коллегами по группе «Швы» представила первый авторский трек коллектива. Ролик на песню появился в Instagram-аккаунте «Швов» 17 марта

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«Ужас! Девочка, это не пение», «Пацаны молодцы, Маша не очень…», «Поешь в себя, вроде во рту что-то мешает, посмотри как мать горлает», «Бездарь», «В дурке было бы то, что надо», «Если группа называется "Швы", тогда солистка — швейная машинка», — отреагировали пользователи сети.

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О создании рок-группы участники коллектива заявили в октябре прошлого года. Пока в официальном аккаунте у них только три записи, а подписчиков уже больше двух тысяч.

Мария Полякова в настоящее время учится в киевской гимназии «Консул», параллельно занимается спортом и берет уроки вокала. Совсем недавно она заявила, что после школы хочет поехать в США, чтобы учиться в музыкальном колледже Беркли на вокальном отделении.

Звездная мать называет Марию «Суперблондинка. Улучшенная версия». Также недавно стало известно, что с 13 лет девочка зарабатывает на своих соцсетях по несколько тысяч долларов в месяц.