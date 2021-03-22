Появилась информация, что украинская прокуратура возбудила уголовные дела в отношении 23-х российских артистов, которые принимали участие в концерте по случаю открытия Крымского моста в мае 2018 года. Об этом в понедельник, 22 марта, сообщило издание Sputnik

«Под процессуальным руководством прокуратуры автономии начато уголовное производство по факту незаконного въезда/выезда из/на оккупированный полуостров 23 российских артистов, которые направлялись в Крым для выступления на концерте по случаю открытия незаконно построенного моста через Керченский пролив», — говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале прокуратуры АР Крыма и г. Севастополя, входящих в состав прокуратуры Украины.

РАНЕЕ МЫ ПИСАЛИ О ТОМ, ЧТО СБУ ЗАВЕЛА УГОЛОВНОЕ ДЕЛО НА АРТИСТОВ ИЗ РФ ПО ИЗРАИЛЬСКОМУ СПИСКУ.

Минкульт Украины пополнил список персон нон грата еще семью российскими артистами © РИА Новости, Алексей Мальгавко | Перейти в фотобанк Дмитрий Харатьян, Валерия, Александр Маршал, Дима Билан, Денис Майданов, Александр Скляр, Ольга Кормухина, Лариса Долина, Алена Свиридова, Роман Пашков, Олег Газманов, Жасмин, Григорий Лепс, Юлия Караулова, Александр Буйнов, Пелагея, Стас Пьеха, Юлия Волкова.

Ранее стало известно, что в отношении 59 российских артистов, приезжавших в Крым без разрешения украинских властей, ведется расследование в рамках уголовного производства, за что россиянам из так называемого израильского списка грозит до пяти лет лишения свободы.