Если власти Украины действительно хотят бороться с радикалами, то должны собрать заседание СНБО в ближайшее время. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко

Золотарев дал совет Зеленскому после нападения националистов на ОП © president.gov.ua Сергея Стерненко.

Радикалы забросали здание пиротехникой и пытались поджечь надпись «Президент Украины».

«Власть, если она действительно хочет бороться с радикалами, то она должна собрать совещание Совета национальной безопасности и обороны в ближайшее время, где рассмотреть комплекс мер, направленных на борьбу с радикалами всех мастей, поскольку они уже превратились в раковую опухоль украинского общества», — сказал Кость Бондаренко.

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Замглавы МВД Антон Геращенко заявил, что экс-президент Петр Порошенко является «заинтересованным лицом» в беспорядках на Банковой улице в Киеве. В партии «Евросолидарность» эти обвинения опровергли.