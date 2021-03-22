Вечером 20 марта у стен Офиса президента Украины прошел митинг националистов под названием «Не слышишь? Увидишь», приуроченный ко дню рождения экс-главы одесской ячейки «Правый сектор»* Сергея Стерненко.
Радикалы забросали здание пиротехникой и пытались поджечь надпись «Президент Украины».
«Власть, если она действительно хочет бороться с радикалами, то она должна собрать совещание Совета национальной безопасности и обороны в ближайшее время, где рассмотреть комплекс мер, направленных на борьбу с радикалами всех мастей, поскольку они уже превратились в раковую опухоль украинского общества», — сказал Кость Бондаренко.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
Замглавы МВД Антон Геращенко заявил, что экс-президент Петр Порошенко является «заинтересованным лицом» в беспорядках на Банковой улице в Киеве. В партии «Евросолидарность» эти обвинения опровергли.