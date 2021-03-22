Украинская певица Джамала рассказала ведущему Славе Демину в эфире программ «Слава+», о том, что могла бы стать джазовой певицей, но последнее слово оказалось за отцом Алимом Джамаладиновым. Передача появилась в YouTube 18 марта

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Джамала утверждает, что могла бы стать популярной джазовой певицей в России, если бы не папа. В 16 лет, по словам исполнительницы она выступала на джазовом фестивале в Донецке, где ее заметил преподаватель джаза Российской академии музыки имени Гнесиных и предложил без экзаменов поступить в его учебное заведение.

«Я приезжаю домой и говорю отцу, что еду в Москву, даже не спрашивая. Отец очень обиделся. Он сказал мне, что лучше пустить в Лос-Анджелес, Майами, только не в Москву. Я плакала, мы не разговаривали неделю, и это было для меня очень больно», — вспомнила певица.

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Позже, призналась артистка, она поняла и даже оказалась рада, что отец так решил ее судьбу, не пусти в Москву.

«Очень тяжелое место. Оно съедает. Я была слишком хорошей девочкой. Москва таких сжирает», — сказала она.

Крымско-татарская исполнительница Джамала (настоящее имя — Сусана Джамаладинова) представляла Украину на «Евровидении-2016» с песней «1944», посвященной депортации крымских татар.

Изначально украинская сторона отрицала политический подтекст трека, но позже президент Украины Петр Порошенко признался, что первоначальное название композиции было «Крым наш».