Политтехнолог Марат Баширов в интервью изданию Украина.ру рассказал о возможных действиях России в ответ на слова американского лидера Джо Байдена, назвавшего российского коллегу Владимира Путины «убийцей»

Баширов объяснил, как Байден мог бы выйти из ситуации после слов о Путине © REUTERS, Carlos Barria Анатолий] Антонов. И сейчас глубина вот этого недопонимания со стороны российских властей будет измеряться тем сроком, который господин Антонов будет находиться в Москве: если он приедет на пару дней, значит, это одна степень, если он задержится тут на пару недель, то это будет, конечно, демонстрировать, что мы в общем выражаем такую крайнюю степень раздражения и неприятия этого заявления», — сказал Баширов.

Он добавил, что в любом случае между двумя ядерными державами останется канал общения в части ядерной безопасности.

«Мы точно понимаем, что будет обмен в части борьбы с терроризмом. Ну а какие-то другие каналы информационные, конечно, будут подзасушены, потому что, еще раз повторюсь, нельзя сказать «а» и делать вид, что ничего не было произнесено», — отметил политтехнолог.

На днях президент США Джо Байден во время телеинтервью положительно ответил на вопрос, считает ли он своего российского коллегу Владимира Путина «убийцей». Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия теперь будет исходить из того, что Байден не хочет налаживать отношения.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.