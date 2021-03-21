Если звонок президента США Джо Байдена президенту Украины Владимиру Зеленскому повлияет на усиление антироссийской позиции, США примет соответствующее решение. Об этом в интервью Украина.ру сказал политолог, обозреватель радиостанции «Говорит Москва» Александр Асафов

Решение о целесообразности контакта между президентами остается за США, подчеркнул Асафов.

«Украина здесь не субъект, а объект… Если это создаст какую-то опору для усиления антироссийской американской позиции, это будет сделано», — сказал он.

Асафов напомнил, что поднял в медиа вопрос голосования на выборах в Государственную Думу жителей Донецкой и Луганской народных республик. Прилепин рассказал об антироссийском лобби в Донбассе

По его мнению, если не Байден, то госсекретарь США Энтони Блинкен совместно с украинской администрацией это торжественно осудят, если увидят в этом ситуативную выгоду.

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