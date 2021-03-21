Решение о целесообразности контакта между президентами остается за США, подчеркнул Асафов.
«Украина здесь не субъект, а объект… Если это создаст какую-то опору для усиления антироссийской американской позиции, это будет сделано», — сказал он.
Асафов напомнил, что поднял в медиа вопрос голосования на выборах в Государственную Думу жителей Донецкой и Луганской народных республик.
По его мнению, если не Байден, то госсекретарь США Энтони Блинкен совместно с украинской администрацией это торжественно осудят, если увидят в этом ситуативную выгоду.
Полностью интервью можно прочитать здесь.