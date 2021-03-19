Несмотря на оскорбительный характер заявлений Джо Байдена, Россия должна следовать своим интересам, а не эмоциям, считает политолог Александр Асафов

Об этом обозреватель радиостанции «Говорит Москва» рассказал в интервью изданию Украина.ру.

Владимир Корнилов: Байден развязал России руки в отношении Украины © РИА Новости, Владимир Трефилов телеканалу ABC News президент США Джо Байден утвердительно ответил на вопрос журналиста о том, считает ли он президента РФ Владимира Путина убийцей. Кроме того, хозяин Белого дома пригрозил, что российскому лидеру придется ответить за «вмешательство» в выборы в США. После заявлений Байдена Россия отозвала посла в США Анатолия Антонова для консультаций.

- Александр, означают ли слова Байдена углубление конфронтации между Москвой и Вашингтоном и то, что при нынешнем поколении американских политиков надеяться на улучшение взаимоотношений между двумя странами невозможно?

— В определенном смысле это, безусловно, означает углубление. Как мы знаем из высказываний Лаврова и беспристрастного анализа ситуации, это очевидно. Не думаю, что приведет к еще большему углублению (конфликта). Будет реакция на дипломатическом уровне, но реагировать на подобные вещи изменением своей стратегии по противодействию деструктивным действиям США не стоит.

Да, это наносит ущерб репутации первого лица государства, да, это несколько неожиданно услышать от первого лица другого государства, но мы находимся в ожесточенной конкуренции не с Байденом лично, а с американской системой — экономической, правовой и так далее.

Исходя из этого, менять тактику и стратегию взаимодействия, наверно, не стоит, поэтому стоит ограничиться реакцией на уровне МИД и предпринять все, что связано с дипломатическим протоколом.

Йохан Бекман: Оскорбления Байдена в адрес Путина ослабляют и США, и их союзников © commons.wikimedia.org, Petri Krohn

Посмотрим, как будет развиваться ситуация, но если говорить, что при нынешнем поколении американских политиков возобновление невозможно, то это не совсем так.

Все исходят из экономических обстоятельств. Недаром Байден, когда объявлял о новых санкциях, отдельно упомянул исключения из тотальных санкций для американских компаний и иностранных компаний, зарегистрированных в США и имеющих представительство на территории РФ из сферы космоса. Все-таки они тоже достаточно рационально к этому подходят. Если будет экономическая целесообразность или определенная безвыходность, то они, безусловно, будут улучшать отношения. Пока для восстановления американского доминирования нужна другая стратегия, вот они ее реализуют. Мы же должны действовать, исходя из своих интересов, а не из эмоций.

- В том же интервью Байден сказал, что в некоторых направлениях Москва и Вашингтон будут сотрудничать. А в каких областях возможно сотрудничество России и США?

— У нас есть направления, где мы сотрудничаем в сфере безопасности на уровне спецслужб. Мы сотрудничаем по космосу, по поставкам определенного сырья, товаров. Думаю, это сотрудничество останется, несмотря на ощущение, что все разрушено. У нас прочные экономические связи, и, как правило, политические высказывания на них не влияют.

Если взять в качестве примера Хайко Мааса (глава МИД ФРГ), который тоже высказывается разнонаправленно, то мы увидим, что его антироссийская риторика никак не влияет на договорённости по экономическим процессам и совместным проектам, таким как «Северный поток-2».

- Бывший президент Украины Петр Порошенко уже весьма одобрительно высказался по поводу заявления американского президента и призвал власти своей страны установить тесные отношения с США. На ваш взгляд, позвонит ли наконец Байден Зеленскому, чего так ждут на Украине?

— Поскольку Украина здесь не субъект, а объект, решение о целесообразности таких контактов будет принято на той стороне. Если это создаст какую-то опору для усиления антироссийской американской позиции, это будет сделано.

Виталий Третьяков: Американцы — хамы в мировой политике © РИА Новости, Владимир Трефилов

Я считаю, что предоставление возможности проголосовать гражданам России, находящихся на территории республик, сделают ДНР и ЛНР еще на один шаг ближе к России

- Может ли американская администрация предпринять более решительные шаги, например, одобрение эскалации Украиной вооруженного противостояния в Донбассе?

— Украина выгодна в том состоянии, в котором она находится. Новая война — это серьезный вызов всему европейскому политическому пространству, поэтому без особой какой-то необходимости такой решительной эскалации, связанной с прямыми действиями, не будет, но, безусловно, будет и поддержка на словах и какими-то скромными суммами, чтобы добиться перевооружения Украины под натовский стандарт, поскольку это открывает еще один, пусть и не очень насыщенный деньгами и ресурсами, но все-таки рынок для поставок американского вооружения.