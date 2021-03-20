Ранее в интервью телеканалу ABC News Байден утвердительно ответил на вопрос журналиста о том, считает ли он Путина убийцей. Кроме того, хозяин Белого дома пригрозил, что российскому лидеру придется ответить за «вмешательство» в выборы в США. После заявлений Байдена Россия отозвала посла в США Анатолия Антонова для консультаций. Позднее Путин пожелал здоровья Байдену, отметив, что в других людях нам видны свои собственные качества. Также он предложил американскому коллеге провести дебаты в прямом эфире.
Эксперт подчеркнул, что подобные высказывания очень отрицательно повлияют и на рейтинг Байдена внутри США, и на доверие к нему среди глав других государств, а также на позиции Вашингтона и его союзников.
«Байден и в других случаях ведет себя очень странно, возникает много вопросов о его состоянии здоровья. Это вообще очень странное интервью. Может быть, там вообще был какой-то монтаж. Да и вообще все, что происходит вокруг Байдена, выглядит достаточно странно», — указал Бекман.
Если США намерены и дальше ухудшать отношения с Россией, то финны стремятся только улучшать их, хотя они и так вполне конструктивные, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.