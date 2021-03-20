Финляндия уже давно развивает конструктивные отношения с Россией, и она воспринимает оскорбительные высказывания президента США Джо Байдена в адрес Владимира Путина как крах его репутации. Об этом рассказал финский политолог и правозащитник Йохан Бекман в интервью изданию Украина.ру

Йохан Бекман. Кто он © Facebook, Johan Bäckman

Эксперт подчеркнул, что подобные высказывания очень отрицательно повлияют и на рейтинг Байдена внутри США, и на доверие к нему среди глав других государств, а также на позиции Вашингтона и его союзников.

«Байден и в других случаях ведет себя очень странно, возникает много вопросов о его состоянии здоровья. Это вообще очень странное интервью. Может быть, там вообще был какой-то монтаж. Да и вообще все, что происходит вокруг Байдена, выглядит достаточно странно», — указал Бекман.

Если США намерены и дальше ухудшать отношения с Россией, то финны стремятся только улучшать их, хотя они и так вполне конструктивные, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.