Бывшая порноактриса, а сейчас писательница и блогер Саша Грей приготовила борщ, съемку процесса она разместила на своем YouTube-канале 18 марта, назвав суп русским

«Дематюкация» Украины. Как «Холостяк» переводит русский мат на украинский © politnavigator.net

Количество восторженных комментариев о выборе блюда просто взорвало публикацию писательницы, а вот представителей Украины возмутило, что Грей назвала борщ русским супом.

«Борщ — это украинская кухня, а не русская», «Русский суп с капустой (щи) — вода, которая использовалась для мытья украинского борщевого сотейника», «Саша, борщ — это украинское национальное блюдо», «Если не ошибаюсь, вы были в Киеве в 2013 году, помните, что борщ — это украинское национальное блюдо, а не русское. Прям как Крым», «Позор тебе, Саша, это украинское блюдо», — поправили порноактрису на пенсии украинские пользователи.

Приготовила Саша Грей борщ на стриме и сделала отсылку к России

Бедной Саше столько пипис на воротник прилетело… Нет, она побольше видала конечно, но ситуация уморительна:куча (гггг) АКТИВИСТОВ травит порнозвезду на пенсии за БОРЩ.

А блюдо есичо известно и в древнем Риме. pic.twitter.com/UmXK1VbmYQ — Заумный поварюга 🍳🍳🍳 (@abstruse_cook) March 19, 2021

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Саша Грей — американская порноактриса, в этом жанре она снималась пять лет, после чего объявила о прекращении карьеры. Сейчас 33-летняя знаменитость занимается писательством и блогерством.