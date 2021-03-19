«Коломойский, столько лет общаясь с Зеленским, причем общаясь по чувствительным моментам, имеет на него столько материалов, сколько нет ни у кого. И я уверен, зная характер Коломойского, что если тот пойдет на дно, то он потащит за собой и Зеленского, и Зеленский это понимает», — считает политолог Владимир Корнилов.

Судьба украинского олигарха. Почему США ввели санкции против Игоря Коломойского
Судьба украинского олигарха. Почему США ввели санкции против Игоря Коломойского
Интервью Корнилова можно прочитать на нашем сайте.

5 марта США ввели санкции против украинского олигарха по обвинению в коррупции Игоря Коломойского, которого считают «духовным отцом» Владимира Зеленского.

Коломойский находился на посту губернатора Днепропетровской области в 2014-2015 годах, помогая при этом финансировать украинские националистические батальоны. Также он обещал по 10 000 долларов за голову «москаля».

Такие плакаты были распространены в Днепропетровске. На них значилась эмблема «Приватбанка», который тогда еще принадлежал олигарху.