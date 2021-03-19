Игорь Коломойский имеет достаточно компроматов на Владимира Зеленского, так что, если он сам попадет на дно, то есть большая вероятность, что он опустит туда и нынешнего президента Украины, сказал политолог Владимир Корнилов в интервью изданию Украина.ру

«Коломойский, столько лет общаясь с Зеленским, причем общаясь по чувствительным моментам, имеет на него столько материалов, сколько нет ни у кого. И я уверен, зная характер Коломойского, что если тот пойдет на дно, то он потащит за собой и Зеленского, и Зеленский это понимает», — считает политолог Владимир Корнилов.

Судьба украинского олигарха. Почему США ввели санкции против Игоря Коломойского Интервью Корнилова можно прочитать на нашем сайте.

5 марта США ввели санкции против украинского олигарха по обвинению в коррупции Игоря Коломойского, которого считают «духовным отцом» Владимира Зеленского.

Коломойский находился на посту губернатора Днепропетровской области в 2014-2015 годах, помогая при этом финансировать украинские националистические батальоны. Также он обещал по 10 000 долларов за голову «москаля».

Такие плакаты были распространены в Днепропетровске. На них значилась эмблема «Приватбанка», который тогда еще принадлежал олигарху.