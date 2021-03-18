Последние заявления президента США Джо Байдена развеяли иллюзии Москвы относительно возможности ведения цивилизованного диалога и развязали ей руки для любых действий на украинском направлении, считает политолог Владимир Корнилов

Владимир Корнилов: кто он © РИА Новости, Нина Зотина | Перейти в фотобанк Владимир Корнилов рассказал в интервью изданию Украина.ру.

- Владимир, вчера президент США Джо Байден во время телеинтервью положительно ответил на вопрос, считает ли он своего российского коллегу Владимира Путина «убийцей». Американский лидер также заявил, что президент РФ «заплатит» за попытки вмешательства в американские выборы. Как можно расценивать подобное заявление? Значит ли это, что конфликт между США и РФ продолжает обостряться?

— В том, что он обостряется, не приходится сомневаться. В конце концов, отзыв российского посла из США на консультации — это шаг, который в этом тысячелетии во всяком случае еще Россией не применялся. Так что, однозначно, мы видим, что это неумное, мягко говоря, заявление Байдена уже привело к серьезному дипломатическому кризису в наших отношениях, и не факт, что этим только ограничится.

Это действительно переход на новый уровень отношений между Москвой и Вашингтоном, причем на самый низкий уровень со времен холодной войны, и в этом не приходится сомневаться.

- Могут ли они опуститься до такого уровня, что его повышение станет уже невозможным?

— Наоборот, чем ниже опускается, тем больше возможностей для подъема. Другое дело, есть ли возможности для опускания ниже, — таких я пока не вижу. Понятно, что о разрыве дипломатических отношений пока что речь не идет, я уж не говорю о чем-то более серьезном. Но даже нынешний уровень, вызванный глупостью, совершенной президентом Соединенных Штатов Америки, не может не тревожить.

Россия — враг, Украина — инструмент. Что значат слова Байдена о «возвращении США» © REUTERS, Jonathan Ernst

- Какие?

— Понимаете, теперь-то никаких иллюзий по поводу того, что наши отношения, если не наладятся, то могут хотя бы находиться на прежнем уровне холодных обменов любезностями, уже не осталось. Соответственно, теперь есть определенные дополнительные возможности для маневра по целому ряду внешнеполитических направлений, в том числе на украинском направлении и направлении в Донбассе.

- В одном из предыдущих интервью вы сказали, что США могут в любой момент толкнуть Украину на широкомасштабную войну с Россией. Если это произойдет, какие могут быть последствия, особенно в контексте того, что у России теперь развязаны руки?

— Тут все-таки несколько разные темы. Да, США могут теоретически подтолкнуть Украину к широкомасштабной авантюре. Но тут гадать не приходится [чем это обернется] — на это уже ответил сам Владимир Путин, который сказал, что тогда встанет вопрос о существовании украинской государственности как таковой.

Что же касается новых возможностей для России, я повторюсь, иллюзии по поводу того, что Америка прекратит режим санкций, теперь испарились окончательно. А раз мы понимаем, что санкции будут вводиться все равно, о чем Байден недвусмысленно дал понять, то, собственно говоря, что нам сдерживать-то себя на любом украинском направлении?

Я говорю, что ответ будет дан уже 1 апреля, когда, я надеюсь, все-таки наконец-то прекратятся поставки российского и белорусского дизтоплива на Украину, — я очень надеюсь, что наконец-то мы перейдем к этому уровню взаимоотношений, что поставит Украину в сложное положение в смысле того, на чем они будут гонять свои танки и бронетехнику. Но я думаю, что это только начало нового уровня взаимоотношений между Москвой и Киевом, и Байден дает этим отношениям старт.

Симуляция «незалежности»: зачем Киев так активно клянется в верности США © пресс-служба президента Украины - Не очень понятно, чем нынешняя ситуация отличается от той, что мы наблюдали в течение нескольких лет до этого, в смысле санкции как были, так и продолжали вводиться, и Москва, судя по всему, уже должна была к этому привыкнуть, разве нет?

— На самом деле тут действительно есть определенные изменения. До недавнего времени такие иллюзии [относительно отмены санкций] были, мало того, их озвучивали некоторые деятели, так или иначе связанные с российской властью, некоторые из которых уже, правда, ушли из этой сферы, но такие люди были, как и те, кто думал, что США как-то закроют глаза на достройку «Северного потока-2» и т.д., и т.п. Сейчас, после этого заявления Байдена, надеяться на то, что нормальный диалог будет возобновлен, уже не приходится.

- Как думаете, были ли у президента Украины Владимира Зеленского, который шел в политику как такой «голубь мира», возможности, альтернативы создать какой-то иной внешнеполитический фон для Украины?

— Возможности есть всегда у любого политика, любого человека. Другое дело, что Зеленский, мягко говоря, не очень опытный политик и не знает, как ему в этой ситуации вообще быть. Мы видим, что он совершил массу глупейших шагов, особенно в последнее время в связи с решениями СНБО (Совета нацбезопасности и обороны Украины. — Ред.), выполняя волю Соединенных Штатов Америки.

Но его продолжают и дальше ставить на растяжку, о чем свидетельствует и последняя редакционная колонка Washington Post, которая по сути является черной меткой Зеленскому от Белого дома, где ему ставят ультиматум по поводу того, что он обязан сделать со своим давним патроном и спонсором [Игорем] Коломойским. А вы же понимаете прекрасно, что Коломойский, столько лет общаясь с Зеленским, причем общаясь по чувствительным моментам, имеет на него столько материалов, сколько нет ни у кого. И я уверен, зная характер Коломойского, что если тот пойдет на дно, то он потащит за собой и Зеленского, и Зеленский это понимает.

Так что в этой связи американцы ставят Зеленского не то что в крайне неудобное положение, а в безвыходное положение. Как, будучи неопытным политиком, Зеленский сможет найти выход из этого, я, честно скажу, не представляю. Соответственно, чем дальше, тем больше он будет стараться угодить американцам во всем, в чем только можно.

Судьба украинского олигарха. Почему США ввели санкции против Игоря Коломойского - Кого из них — Коломойского или Вашингтон — Зеленскому следует больше опасаться?

— Мы же понимаем, что без американцев он вообще никто. То есть без вливаний, которые выделяются исключительно на войну и русофобию, без тотального контроля, который осуществляется американцами на всех уровнях, он в общем-то уже не представляет себя. А если были у него по этому поводу какие-то иллюзии, когда он избирался президентом, то они очень быстро улетучились.

- Вы неоднократно сослались на неопытность Зеленского как политика, но насколько вообще опытность принципиальна для президента страны, которая, по вашим же словам, на всех уровнях находится под тотальным контролем другого государства?

— Опытность политика, конечно, всегда важна, под чьим бы контролем он ни находился. [Экс-президент Украины Петр] Порошенко вот был и остается опытным политиком, но мы тоже помним, как его быстро поставили под контроль, даже если он и хотел играть между двух игроков, сидеть на двух стульях, как он это умел делать и как он надеялся, наверное, сделать. Его быстро привели в чувство.

И надо понимать, что Украина находится в таком положении, в котором без внешних вливаний любой президент обречен. Они сами себя загнали в такое зависимое положение, когда ничего без кредитов МВФ (Международного валютного фонда. — Ред.), без военной помощи США или Великобритании сделать невозможно. А, соответственно, мы понимаем прекрасно, и Зеленский это понял очень быстро, и тем более Порошенко, что без русофобии, без войны с Россией никто не даст ни копейки. И, соответственно, они вынуждены быстренько становится русофобами.

Но с Порошенко это сыграло очень злую шутку: он поверил многим обещаниям, которые раздавались из различных центров влияния в Вашингтоне или около Вашингтона, но в итоге все эти гарантии оказались пустым звуком. Вот Зеленский, наверное, еще не совсем это понял.

Зеленский в объятиях Тимошенко: «А был ли мальчик?» © РИА Новости, facebook.com/YuliaTymoshenko - Есть шансы, что Украина начнет потихоньку выбираться из-под этого внешнего давления? Например, сегодня, когда обсуждают возможных кандидатов на пост премьера Украины и говорят об экс-главе Кабмина Юлии Тимошенко, отмечают ее такую ориентированность на украинскость и предполагают, что ее возвращение может быть определенным сигналом к развороту на развитие Украиной собственного суверенного проекта.

— Вы знаете, кто бы сейчас очень удивился фразе о том, что Тимошенко на украинскость нацелена? [Третий президент Украины] Виктор Ющенко, который даже [премьера при Ющенко, четвертого президента Украины Виктора] Януковича видел более украинским, чем Юлию Тимошенко. Вот кто продаст всех, перепродаст, а потом еще раз займет и продаст. В этом смысле Юлия Тимошенко вообще мастер кульбитов совершенно невообразимых, что, кстати, отпугивало от нее и самих американцев, когда они выбирали курс: поддерживать Януковича или делать ставки на Тимошенко. В итоге они решили, что Янукович менее рискованный вариант.

Так что я не думаю, что с Тимошенко могут быть связаны большие надежды на то, что каким-то образом сильно изменится украинский курс. Американцы недвусмысленно дают понять, кого они хотят видеть на различных должностях, и фамилия Тимошенко среди этих желаний, как вы знаете, не звучит.