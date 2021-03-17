Пугачева нецензурно отреагировала на нападки Соседова
Пугачева нецензурно отреагировала на нападки Соседова
© РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк
Краснова исполнила песню Бритни Спирс Toxic, на бэк-вокале у нее был супруг, а присутствовавшие в зале кричали девушке «браво» и «восхитительно».

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Невестка Пугачевой пошла по стопам знаменитой родственницы в США
© Алена Краснова/Инстаграм

Пресняков с женой улетел в Майами еще в начале марта, поездка — подарок супруге на день рождения, который она отмечает в Международный женский день.

Родственница Пугачевой регулярно выкладывает из поездки откровенные снимки, в том числе сделанные на берегу океана. Примечательно, что снимков с супругом на ее странице почти нет, общее совместное фото с ним она выкладывала в последний раз почти семь месяцев назад.