«Я не могу их взять»: внук Пугачевой ходит в дырявых носках

Пресняков показал скейты с необычным оформлением, которые приглянулись ему в магазине, но с сожалением отметил, что может на них только смотреть.
«Зацените! Я не могу их взять… Но если бы и взял, они все-равно сотрутся», — говорит внук Пугачевой.
Также мужчина продемонстрировал своим подписчикам дырку на носке, которая у него появилась из-за езды на доске. Отдельные фолловеры предположили, что у мужчины не все в порядке с доходами, раз не может себе позволить ни новые скейты, ни новые носки. Другие подписчики отметили, что везти доски через океан было бы глупо, хоть они и красивые, а носки и скейт вообще вещи несовместимые.
Ранее мы писали: Внук Пугачевой похвастался элитным подарком от бабушки.
Никите Преснякову сейчас 29 лет, он занимается музыкой, как сам формулирует, «отличной от той, которую транслируют» его бабушка и мама. Три года назад Пресняков-младший женился, живет пара в квартире, подаренной им Аллой Пугачевой.
На Украине Никита известен еще и как фигурант базы «Миротворец», туда его данные внесли за то, что вел концертную деятельность в Крыму, не спросив разрешения на въезд у властей Украины.