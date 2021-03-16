«Я не могу их взять»: внук Пугачевой ходит в дырявых носках

Старший сын исполнителей Владимира Преснякова и Кристины Орбакайте, внук певицы Аллы Пугачевой Никита сейчас отдыхает в США. Оттуда мужчина выкладывает видео о своей жизни. Одну из публикаций 15 марта в Instagram он посвятил своему увлечению и дырявым носкам

«Ведьмин шабаш»: Пугачева и Галкин снова оказались в центре внимания © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

«Зацените! Я не могу их взять… Но если бы и взял, они все-равно сотрутся», — говорит внук Пугачевой.

Также мужчина продемонстрировал своим подписчикам дырку на носке, которая у него появилась из-за езды на доске. Отдельные фолловеры предположили, что у мужчины не все в порядке с доходами, раз не может себе позволить ни новые скейты, ни новые носки. Другие подписчики отметили, что везти доски через океан было бы глупо, хоть они и красивые, а носки и скейт вообще вещи несовместимые.

Ранее мы писали: Внук Пугачевой похвастался элитным подарком от бабушки.

Никите Преснякову сейчас 29 лет, он занимается музыкой, как сам формулирует, «отличной от той, которую транслируют» его бабушка и мама. Три года назад Пресняков-младший женился, живет пара в квартире, подаренной им Аллой Пугачевой.

На Украине Никита известен еще и как фигурант базы «Миротворец», туда его данные внесли за то, что вел концертную деятельность в Крыму, не спросив разрешения на въезд у властей Украины.