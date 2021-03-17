Титаренко заявила, что за два года во главе государства Зеленский уже наломал столько дров, сколько не удавалось другим за десятилетия. Теперь, уверена худрук, он будет пытаться переизбраться на второй срок, мотивируя это тем, что за один срок сложно сделать что-то толковое.
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По словам актрисы, Зеленский, вместо того чтобы заботиться о благосостоянии населения, занимается бесконечными созывами Совета национальной безопасности и обороны, ищет фейковые новости, закрывает телеканалы и устраивает репрессии.
Титаренко заявила, что в настоящее время украинское государство «воспитывает рабов», которые будут «обрабатывать отобранные украинские земли», заставляя тем самым мыслящих людей покидать страну. Поэтому, подытожила актриса, Зеленскому сейчас нужно не думать о втором сроке, а немедленно подать в отставку.