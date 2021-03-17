Актриса, художественный руководитель частного киевского драматического театра «Браво» Любовь Титаренко заявила, что президент Украины Владимир Зеленский - «мальчик, которого дергают за ниточки», и с этим срочно нужно что-то делать. Об этом 16 марта сообщил сайт ryb.ru

Титаренко заявила, что за два года во главе государства Зеленский уже наломал столько дров, сколько не удавалось другим за десятилетия. Теперь, уверена худрук, он будет пытаться переизбраться на второй срок, мотивируя это тем, что за один срок сложно сделать что-то толковое.

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Титаренко заявила, что в настоящее время украинское государство «воспитывает рабов», которые будут «обрабатывать отобранные украинские земли», заставляя тем самым мыслящих людей покидать страну. Поэтому, подытожила актриса, Зеленскому сейчас нужно не думать о втором сроке, а немедленно подать в отставку.