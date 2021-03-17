На Украине сняли фильм «Вход через балкон», который рассказывает зрителю о самодельных и порой поражающих воображение балконах как части архитектуры и повседневной культуры. Об этом написали Vesti.ua 16 марта

Бомжи, борщ и извращенцы: украинский актер Ступка сцепился с кинокритиком © Дмитрий Ступка/Инстаграм

По словам авторов видео, отсутствие регулирования со стороны государства позволяет украинцам создавать порой немыслимые сооружения и пристройки к своим квартирам, что и стало причиной появления на Украине огромного количества очень странных балконов.

Читайте также: «Вкусная украинская брань»: на ТВ Украины стали переводить русский мат.

«Наш фильм — это ода любви к Украине и ее людям. А балконы могут рассказать о нас и о нашем времени гораздо больше, чем мы сами», — пояснил режиссер фильма Роман Блажан.

По его мнению, лента заставит зрителей не только задуматься о судьбах людей, рассказанных в фильме, но и напомнит об истории украинского постсоветского периода.

«Это попытка понять, где заканчивается личное и начинается общественное», — подытожил Блажан.