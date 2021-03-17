«Вход через балкон» снимали в нескольких городах страны — в Киеве, Одессе, Харькове, Львове, Днепре, Виннице и Полтаве.
По словам авторов видео, отсутствие регулирования со стороны государства позволяет украинцам создавать порой немыслимые сооружения и пристройки к своим квартирам, что и стало причиной появления на Украине огромного количества очень странных балконов.
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«Наш фильм — это ода любви к Украине и ее людям. А балконы могут рассказать о нас и о нашем времени гораздо больше, чем мы сами», — пояснил режиссер фильма Роман Блажан.
По его мнению, лента заставит зрителей не только задуматься о судьбах людей, рассказанных в фильме, но и напомнит об истории украинского постсоветского периода.
«Это попытка понять, где заканчивается личное и начинается общественное», — подытожил Блажан.