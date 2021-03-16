Украинский боксер Александр Усик заявил, что не участвовал в съемках фильма «Паломница» журналистки и жены председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктора Медведчука Оксаны. Об этом написал «Depo.Сектор» 15 марта

Украинец покорил «Остров силы» © Алексей Новиков/Инстаграм

«Мне предложили поговорить с Оксаной [Марченко]. Она снимала фильм о [Киево-Печерской] лавре. Я сказал, что не хочу с ней говорить. Но монахи сказали, что лучше меня этого никто не сделает. В итоге я согласился. Это информационная война. Когда кому-то плохо, они обманывают. Я уже задолбался молчать и мириться с тем, когда люди так делают», — сказал Усик.

В итоге, говорит спортсмен, кадры с его участием попали не в фильм о лавре, а в «Паломницу».

«Это просто ерунда какая-то вышла», — подытожил он.

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Ранее данные Усика и его коллеги Василия Ломаченко попали в базу «Миротворец», где публикуются списки «сепаратистов и террористов». Это произошло после выхода документального фильма «Здравствуй, брат, Христос воскресе!», в съемках которого приняли участие украинские спортсмены, заявившие, что не питают ненависти к россиянам и считают оба народа братскими.