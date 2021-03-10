Украинский боксер Александр Усик признался, что стал очень религиозным человеком после тяжелой болезни в детстве. Он рассказал об этом на днях в авторском проекте Оксаны Марченко «Паломница» в эфире телеканала СПАС

«За ним прячутся грязнули»: Усик раскрыл суть патриотизма © РИА Новости, Евгения Новоженина | Перейти в фотобанк

«Иногда я просто бросаю, что у меня есть, и еду сюда. Походишь, посмотришь, помолишься возле Ильи Муромца, Антония Печерского и выходишь совсем другим человеком. Определенные события в моей жизни привели меня к Богу. То есть Боженька меня сам сюда позвал. Я заболел! Услышал разговор мамы с врачом, что, возможно, не смогу вытянуть эту болезнь. Я как бы готовился к встрече с Богом. Спрашивал у батюшки, как он? Как встречает? Что нужно говорить?» — вспоминает Усик.

Он также отметил, как батюшка с удивленным взглядом на него смотрел и не понимал, почему маленький мальчик начал говорить о смерти.

«Он мне такой: "Кто тебе это сказал?". Я говорю, что врачи. Он отвечает: "Единственному, кому решать, умрешь ты или нет, это Всевышнему"», — поделился боксер.

По его словам, после этого случая он привык полагаться на волю божью и всегда просить у него сил и смирения.

Ранее Усик и его коллега Василий Ломаченко попали в базу данных украинского сайта «Миротворец», где публикуются списки «сепаратистов и террористов». Это произошло после выхода документального фильма «Здравствуй, брат, Христос воскресе!», в съемках которого приняли участие украинские спортсмены, заявившие, что не питают ненависти к россиянам и считают оба народа братскими.