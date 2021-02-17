Обладательница самых больших скул в мире, блогер из Киева Анастасия Покрищук показала подписчикам «фокус» на своих скулах, раскрыв секрет, как проверить, является ли какая-то часть тела натуральной, или его касалась игла косметолога. Видео блогер разместила в Instagram 17 февраля

«В миллиметре от позора»: Седокова насмешила сеть фото в чулках в мороз © Анна Седокова/Инстаграм

«Смотри, я покажу фокус, видишь светятся скулы, и силиконовые сиськи точно также светятся, и там видно все сосудики и все», — сказала Покрищук.

«Вот молодец, теперь парни завтра начнут проверять своих девочек», «Некоторые девчонки делают грудь слегка провисающей, аля натюрель… ох, пацаны на тебя подписанные будут включать фонари теперь на смартфонах в ночи…», «Я нос корректировала гиалуронкой, так же светился», «Я не могу успокоиться. Полезла под одеяло с фонариком… может он тоже чего там себе увеличил», — написали подписчики.

Ранее самая скуластая украинка стала героиней «Симпсонов».

Анастасии Покрищук 31 год, она родилась в столице Украины. Долгое время работала продавцом, а в 26 лет приняла решение меняться: покрасила волосы в розовый, увеличила грудь и губы, нарастила до непропорциональных размеров скулы.

Причем эту часть тела блогерша изменила своими руками с помощью «уколов красоты», на которые она уже потратила 60 тысяч гривен (160 тысяч рублей). В итоге Покрищук стала обладательницей самых больших скул в мире, о чем написал британский таблоид Daily Star.