Добкин перебил Березу во время его выступления, в ответ на что тот перешел на русский язык, приведя в пример дочь Добкина, которую могли бы назвать «корабельной сосной».
Экс-депутат заявил, что не понимает, что «оно хотело сказать». Береза обозвал Добкина, и тот в долгу не остался. В итоге политики перешли на мат.
Самым известным матерным видео с участием Добкина является его предвыборный ролик кандидата в мэры Харькова с участием Геннадия Кернеса, снятый в 2005 году. В сети видео появилось в 2007 году и разлетелось на цитаты и мемы: «Немножко текст по-дебильному написан», «Миша, все переписываем, у тебя скучное лицо, тебе никто денег не даст», «Давай по-новой, Миша, все х…я».
В 2008 году пародию на ролик сделал будущий президент Украины Владимир Зеленский.