Экс-депутаты Верховной Рады Украины Михаил Добкин и Борислав Береза поругались в прямом эфире телеканала «Украина 24» 25 февраля из-за сексистких высказываний на телевидении

Ляшко «перевернул» Тимошенко в прямом эфире — видео © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

Экс-депутат заявил, что не понимает, что «оно хотело сказать». Береза обозвал Добкина, и тот в долгу не остался. В итоге политики перешли на мат.

Самым известным матерным видео с участием Добкина является его предвыборный ролик кандидата в мэры Харькова с участием Геннадия Кернеса, снятый в 2005 году. В сети видео появилось в 2007 году и разлетелось на цитаты и мемы: «Немножко текст по-дебильному написан», «Миша, все переписываем, у тебя скучное лицо, тебе никто денег не даст», «Давай по-новой, Миша, все х…я».

В 2008 году пародию на ролик сделал будущий президент Украины Владимир Зеленский.