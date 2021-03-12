Харьковский бизнесмен и меценат, спонсор украинской теннисистки Элины Свитолиной Юрий Сапронов вступился за спротсменку, проигравшую в поединке против россиянки Светланы Кузнецовой на турнире в Дубае. К критикам своей подопечной он на днях обратился на своей странице в Facebook

«Да, она проиграла матч россиянке Свете Кузнецовой во втором круге турнира в Дубае, кстати очень хорошему игроку, трудяге, бывшей второй ракетке мира, опытной. И человек Светлана, кстати, очень хороший. И понеслось г**но на вентилятор вторые сутки», — написал Сапронов.

Свитолина превратилась в мужчину перед поединком с россиянкой © Элина Свитолина/Инстаграм

«Сорри, ругаюсь. Очень сорри. Каюсь. Но. Пошли вы не просто на**й, а на**й на север, направление даю, иначе не поймете», — добавил он.

В конце поста бизнесмен похвалил теннисистку, назвав ее «трудягой» и «лучшей.

Ранее стало известно, что первая ракетка Украины Элина Свитолина проиграла российской спортсменке Светлане Кузнецовой на турнире в Дубае. Кузнецова уступила Свитолиной в первом сете со счетом 6:2, зато выиграла два последующих — 4:6, 1:6.