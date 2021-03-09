Певица украинского происхождения Наташа Королева рассказала об общем сыне со стриптизером Сергеем Глушко (Тарзаном) Архипе. Исполнительница заявила, что у ее наследника не может быть незапланированных детей. Об этом на днях сообщил телеканал НТВ

Слухи о том, что Глушко-младший собрался жениться или даже уже женился, не первый раз активно обсуждаются в СМИ. Семья брак пока не комментирует, точно известно только то, что встречается 19-летний парень с девушкой, которая сидит в Instagram под ником Мелисса.

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СМИ приписывают 20-летней Мелиссе также хищный характер: якобы девушка умеет разводить мужчин на деньги в питейных заведениях с помощью своей нестандартной внешности: пухлых губ, груди пятого размера и татуировок по всему телу.

Несколько месяцев назад девушка хвасталась в социальной сети, что сын стриптизера подарил ей помолвочное кольцо, однако, по данным отдельных СМИ, Королева считает, что жениться ее наследнику пока рано. Уверена исполнительница, что и бабушкой станет не скоро.

«Слушайте, он (Архип Глушко. — Ред.) у меня в три года в Америке учился, там им все рассказали. У них был специальный предмет, им давали огурцы, они на огурец надевали презерватив, то есть там это все очень поставлено, они все это знают», — сказала певица.

В отдельных публикациях появлялась информация, что в звездной семье девушку все-таки приняли хорошо, с отцом Архипа стриптизером Тарзаном у нее нашлись общие темы, а Королева пригласила пассию сына пожить в своем загородном особняке.