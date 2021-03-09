Украинский повар, победитель проекта «МастерШеф» Евгений Клопотенко поделился рецептом блинов из ржаной муки с необычной начинкой. Он опубликовал его на днях в своем Instagram-аккаунте

Млинці против вареников: на Украине назвали блины «москальской выдумкой» © РИА Новости, Евгения Новоженина | Перейти в фотобанк

В качестве начинки он предложил запечь свеклу, а затем взбить ее с 500 граммами мягкого сыра, добавив по две столовые ложки грецкого ореха, кунжута, несладкого греческого йогурта, зубчик чеснока, зелень петрушки и укропа, а также соль и перец по вкусу.

«Вы будете стонать от удовольствия», — заверил Клопотенко.

Повар Евгений Клопотенко известен не только кулинарными талантами и победой в шоу «МастерШеф», но и своими политическими высказываниями. Так, по его словам, Россия — страна-агрессор, которая ведет войну против Украины, поэтому кулинар не видит смысла в контактах с гражданами этого государства.

Кроме того, кулинар заявил, что не хочет общаться с россиянами еще и потому, что они якобы «на два уровня ниже ментально», чем украинцы.