«Берете по 250 граммов ржаной и пшеничной муки, добавляете четыре яйца, щепотку соли, сахара — сколько хотите — и где-то 100 мл молока. Смешиваете. Понемногу доливаете молоко (900 мл) и продолжаете мешать. Добавляете четыре столовые ложки масла. Опять смешиваете. Все», — рассказал кулинар.
В качестве начинки он предложил запечь свеклу, а затем взбить ее с 500 граммами мягкого сыра, добавив по две столовые ложки грецкого ореха, кунжута, несладкого греческого йогурта, зубчик чеснока, зелень петрушки и укропа, а также соль и перец по вкусу.
«Вы будете стонать от удовольствия», — заверил Клопотенко.
Повар Евгений Клопотенко известен не только кулинарными талантами и победой в шоу «МастерШеф», но и своими политическими высказываниями. Так, по его словам, Россия — страна-агрессор, которая ведет войну против Украины, поэтому кулинар не видит смысла в контактах с гражданами этого государства.
Кроме того, кулинар заявил, что не хочет общаться с россиянами еще и потому, что они якобы «на два уровня ниже ментально», чем украинцы.