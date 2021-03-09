Сайт Мmc.todayсо ссылкой на сервис trendHERO не только составил портрет типичного украинского блогера, но и назвал, у кого из них реклама обойдется дороже всего. Конкретные цены издание опубликовало на днях

Блогерша из Киева похвасталась обновкой за 3 млн гривен © Алена Омович/Инстаграм

В их числе — педиатр Евгений Комаровский с 9,2 миллиона человек и певица Настя Каменских, у нее 5,3 миллиона подписчиков.

По данным последних исследований, большинство украинских блогеров живут в крупных городах, при этом на русском из них говорит 70,4%, на украинском — 23%. Чуть больше 3% блогеров страны общаются со своей аудиторией на английском языке, в основном это жители Львова.

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Оценил trendHERO и стоимость рекламы у блогеров Украины. Разброс цен оказался большой: от 1 тысячи гривен до 10 тысяч долларов (2,6 тыс. руб. — 740 тыс. руб.). На стоимость размещения поста влияет количество подписчиков, расценки конкурентов, тематика аккаунта, специфика товара, форма подачи рекламы.

По данным сервиса, дороже всего реклама стоит у Насти Каменских (от 112 тыс. гривен, это почти 300 тыс. руб.) и ее коллеги Оли Поляковой (от 84 тыс. гривен, или 224 тысячи рублей).